Ski alpin: Liebe, Leben und Tod: Shiffrins Ritt durch die Emotionen

Wochenlang war Kilde an den Rollstuhl gefesselt. Eine der "größten Herausforderungen meines Lebens" sei das gewesen, berichtete er kürzlich. Mittlerweile läuft Kilde wieder. Ein bisschen zumindest. Es gehe voran, meint Shiffrin. "Aber es ist ein langer Weg." Auf dem sie ihren Lebensgefährten begleitet. Der reichlich Energie kostet, wie sie sagt - sie, vor allem natürlich aber: ihn. Das Wichtigste in ihrer Beziehung sei, dass "wir die Gefühle des anderen verstehen", erklärt Shiffrin in ihrer gewohnt offenen Art. Womöglich wurde ihr das in der gemeinsamen Zwangspause bewusster denn je.

Shiffrin selbst verletzte sich bei ihrem Sturz in Cortina am 26. Januar zwar lange nicht so schwer wie Kilde. Ihr Comeback danach immer wieder verschieben zu müssen, habe sie aber gequält, sagt die 96-fache Weltcup-Siegerin. Irgendwann habe sie einsehen müssen, dass der Zug im alpinen Gesamtweltcup abgefahren ist. Womöglich hätte sie ihn diese Saison zum sechsten Mal gewonnen. Womöglich hätte sie die Marke von 100 Weltcup-Erfolgen schon diesen Winter geknackt. Es nutzt Shiffrin nichts mehr, darüber nachzudenken.

Es geht um den Spaß

Es scheint sie aber auch nicht mehr zu belasten. Sie liebe es, Gut-Behrami beim Skifahren zuzusehen, sagt Shiffrin. Deren Karriere sei "unglaublich". Seit vielen Jahren zählt Gut-Behrami zur Spitze, 90 Podestplätze hat sie im Weltcup bereits eingefahren. In Shiffrins Abwesenheit brillierte sie, ihr zweiter Gesamtweltcup-Sieg nach 2016 ist ganz nah. Dazu greift die 32-Jährige nach den Kristallkugeln im Riesenslalom, in der Abfahrt und im Super-G.