Ski Alpin "Mehr Marcel, weniger Hirscher" - Ski-Star ist zurück

"Es krachen in mir zwei Versionen meiner selbst aneinander", erklärte der achtmalige Gesamtweltcupsieger. Einerseits gehe es ihm um "Rennfahren aus purer Freude", darum "Erlebnisse statt Ergebnisse" zu sammeln. Andererseits sei er immer noch der "Fighter, der ich früher mal war". Sobald er das Startsignal höre, spüre er das Adrenalin, so Hirscher.

Rückkehr nach fünf Jahren Pause

Die Rückkehr des Salzburgers war in Sölden das beherrschende Thema der vergangenen Tage. Es war wild darüber spekuliert worden, ob Hirscher nach fünf Jahren Pause schon auf dem Rettenbachferner in den Weltcup zurückkehrt oder erst später in diesem Winter. Am Freitag verkündete Hirscher dann, dass er beim Saisonauftakt starten werde.