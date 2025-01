Courchevel - Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin kehrt nach zwei Monaten Verletzungspause in den alpinen Ski-Weltcup zurück. Die Amerikanerin verkündete, dass sie in diesen Tagen nach Europa fliegen und beim Nachtslalom am kommenden Donnerstag in Courchevel an den Start gehen wird. Das Event in Frankreich ist das letzte Frauen-Rennen vor den Weltmeisterschaften Anfang Februar in Saalbach-Hinterglemm.