Ski alpin: Odermatt gewinnt Abfahrt in Wengen - Deutsche abgeschlagen

Nachdem Odermatt bereits seit langem den Riesenslalom dominiert und zuletzt auch im Super-G erfolgreich war, feierte der 26-Jährige nun seinen ersten Weltcup-Erfolg in der Abfahrt. Das Rennen im Berner Oberland war der Ersatz für die Anfang Dezember in Beaver Creek (USA) abgesagte Abfahrt - die eigentliche Lauberhornabfahrt steht am Samstag an, am Freitag wird ein Super-G gefahren.

Die Deutschen wurden schon beim ersten Event der Woche auf der etwas verkürzten Strecke abgehängt und verpassten Top-15-Plätze. Romed Baumann rangierte nach 35 Startern nur auf Platz 17 (+2,02), zwei Positionen dahinter fand sich Andreas Sander wieder (+2,07). Simon Jocher (+2,38) und der einstige Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen (+2,45) lagen zwischenzeitlich auf den Plätzen 26 und 27. Mit noch größerem Abstand zum Sieger kam Josef Ferstl (+2,94) ins Ziel.