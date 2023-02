Ski alpin Odermatts Baukasten: Ski-Superstar sucht sein WM-Werkzeug

Im dichteren Stangenwald im Riesenslalom behält der Gesamtweltcup- und Olympiasieger genauso den Überblick wie auf den steilen Hängen im Super-G und in der Abfahrt. Ab Montag richten sich viele Augen in Frankreich auf den 25-Jährigen. Dass Odermatt Gold bei den Alpin-Weltmeisterschaften gewinnt, ist für die Ski-Experten unumstritten. Die Frage ist eher: wie oft?

Odermatts Karriere: Von Level zu Level zu Level

Wie in einem Computerspiel springt Odermatt in seiner Karriere von Level zu Level. 2018 gewann er bei der Junioren-WM fünfmal Gold, 2019 folgte der erste Titel im Weltcup. Im Alter von 24 Jahren holte er 2022 Gold bei Olympia. In diesem Jahr könnte der Schweizer die vor über 20 Jahren von Hermann Maier aufgestellte 2000-Punkte-Marke in einer Weltcup-Saison knacken. Als "Heldengeschichte" bezeichnete Deutschlands ehemalige Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch die Reise des Schweizers in die Weltspitze.