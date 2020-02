Ski alpin Suter gewinnt kleine Kristallkugel in der Abfahrt

In Abwesenheit der am Knie verletzten deutschen Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg blieben Kira Weidle und Co. erneut hinter den Erwartungen. "Das Material passt. Es liegt momentan hauptsächlich am Selbstbewusstsein", sagte Weidle, die nach Rang 22 am Freitag diesmal nur 23. wurde, obwohl ihre Fahrt etwas besser war als am Vortag.

"Es ist einfach bitter, hier zwei so schlechte Ergebnisse eingefahren zu haben. Das ist nicht mein Ziel. Und auch für die nächsten Jahre, wenn ich mir überlege, welche Ziele ich in der Abfahrt habe, darf ich mir das einfach nicht erlauben. Wenn einem der Hang nicht liegt, hat man ein Problem. Aber ich muss mich vom Kopf her besser darauf einstellen", sagte Weidle selbstkritisch. In den Dolomiten will sie nun "Schadensbegrenzung" betreiben. "Cortina mag ich sehr gerne. Vielleicht gibt es da noch einiges zu retten."

Patrizia Dorsch, die am Sonntag einzige DSV-Starterin in der Kombination sein wird, belegte Platz 27. Michaele Wenig wurde 29. Veronique Hronek 34.