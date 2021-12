Ski alpin Sektdusche und Jubelsprünge: "Purer Genuss" für Schmid

Mit dem dritten Platz beim Riesenslalom in Alta Badia bescherte der 27-jährige Allgäuer dem Herrenteam des Deutschen Skiverbandes (DSV) den bislang größten Triumph in diesem Olympia-Winter. "Das war immer mein Traum und jetzt ist er in Erfüllung gegangen", sagte Schmid, der die eisige Gran Risa gar nicht mehr verlassen wollte.

Schmid: "Es war ein gewaltiges Rennen"

Noch vor wenigen Tagen hatte Herren-Bundestrainer Christian Schwaiger erklärt, dass der "Knaller" in dieser Saison noch auf sich warten lasse. Nun ist er da. Nachdem Schmid am Vortag nicht einmal unter die besten 30 gefahren war, raste er diesmal wie entfesselt. "Es war ein gewaltiges Rennen", sagte Schmid, der nach Durchgang eins bereits auf Rang drei gelegen hatte. Als nach dem zweiten Lauf ebenfalls die grüne Eins aufleuchtete, war es vollbracht: im 52. Weltcup-Rennen endlich der erste "richtige Podestplatz". Bislang war der Bayer nur in Parallelevents unter den Top drei gelandet.