Ski alpin: Ski-Star Shiffrin feiert triumphales Comeback

Die Amerikanerin siegte im schwedischen Are und ist beim letzten Slalom der Saison am kommenden Wochenende in Saalbach-Hinterglemm nicht mehr von der Spitze der Disziplinwertung zu verdrängen.

Bei ihrem ersten Rennen nach gut sechswöchiger Verletzungspause gewann Shiffrin mit mehr als einer Sekunde Vorsprung vor der Kroatin Zrinka Ljutic und der Schweizerin Michelle Gisin. Die Münchnerin Lena Dürr verpasste als Vierte nur um eine Hundertstelsekunde ihren nächsten Podestplatz. Die 32-Jährige war die einzige Athletin, die Shiffrin noch fürchten musste. Dürrs Rückstand im Slalom-Klassement war allerdings schon enorm. Ihre deutsche Teamkollegin Emma Aicher fuhr überraschend auf Rang sieben.