Ski alpin: Skirennfahrerin Gut-Behrami gewinnt Super-G-Gesamtweltcup

Die einzige deutsche Starterin, Kira Weidle, fuhr am Freitag auf Platz sechs. Zum Podest fehlten der Starnbergerin 0,15 Sekunden. Die WM-Zweite von 2021 war nicht ganz zufrieden. Zumindest gehe es aber "wieder in die richtige Richtung", sagte sie dem ZDF. Insgesamt sei es "nicht die Saison, die ich mir erhofft hatte", erklärte Weidle. Man werde im Sommer "viele Dinge überdenken müssen", kündigte die 28-Jährige an.