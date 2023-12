Ski alpin: US-Star Shiffrin siegt bei Abfahrt in St. Moritz

Starkes Rennen von Weidle und Aicher

Weidle präsentierte sich in ihrer Paradedisziplin stärker als noch im Super-G, in dem sie am Freitag nur Platz 26 belegt hatte. "Es ist noch nicht ganz das, wo ich hin will", sagte die WM-Zweite von 2021 der ARD. "Aber nach gestern ist es ganz in Ordnung." Sie habe versucht, den enttäuschenden Vortag zu vergessen und neu anzufangen, erklärte die Starnbergerin.