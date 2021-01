Ski alpin Deutsche Slalom-Sensation: Straßer siegt in Zagreb

Auch Vorgänger und Ex-Skistar Felix Neureuther lobte Straßer für seinen starken Auftritt. "Das war super, wirklich extrem gut", sagte der 36-Jährige der dpa. "Er ist clever gefahren und hat endlich sein Potenzial ausgenutzt." Im Training sei Straßer schon in den letzten Jahren "immer wahnsinnig schnell gefahren", erklärte Neureuther. Nun habe man auch im Wettkampf "das Gefühl, dass er diese Ruhe ausstrahlt, dass er nicht überpaced, sondern das macht, was er kann".

Bereits beim Slalom in Madonna di Campiglio kurz vor Weihnachten hatte Straßer als Sechster überzeugt. Auf dem Bärenberg zeigte er nun die wohl beste Fahrt seiner bisherigen Laufbahn. Was umso bemerkenswerter ist, da er in der Vorbereitung auf den WM-Winter viel weniger trainieren konnte als seine Rivalen. Eine Oberschenkelblessur zwang den Technikspezialisten im Herbst zu einer monatelangen Pause. Bei seinem ersten Saisoneinsatz in Alta Badia Mitte Dezember fehlte ihm noch die Sicherheit für die Attacke. Die folgte dafür jetzt in Zagreb - beim ersten von sieben Slalomrennen in diesem Monat.

Und sie weckt Hoffnung auf mehr. "Irgendwann geht der Knoten auf", sagte Alpinchef Maier. Lange war Straßer eine Art unerfülltes Versprechen. Nach seinem fünften Platz im Slalom von Schladming 2015 sorgte er nur noch in Parallel-Events richtig für Furore, gewann einzig das City-Event in Stockholm Anfang 2017. Nun dürfte er dem deutschen Team mit Blick auf die weiteren Klassiker im Januar und die WM im Februar einiges an Druck nehmen - und nach dem Ausfall von Speed-Ass Thomas Dreßen (Hüft-OP) das neue Zugpferd werden. "Total cool" sei Straßers Sieg für die DSV-Riege, sagte Maier. "Ein Hammer!"

© dpa-infocom, dpa:210106-99-920745/6