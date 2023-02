Ski alpin Rätselraten bei WM-Abfahrt: Hoffnung Weidle sucht den Fehler

Goggia patzte

Das Medaillenfenster war mehr als nur ein Stück weit geöffnet. Denn ausgerechnet Weidles Vorbild in Sachen "Attacke und Vollgas", die italienische Gold-Favoritin Sofia Goggia, patzte. Die Olympiasiegerin von 2018 fädelte an einem Tor ein und wurde disqualifiziert. Immerhin konnte Goggia, die dominierende Abfahrerin der vergangenen Jahre, einen Sturz verhindern. Im Gegensatz zu Weidles Teamkollegin Emma Aicher, die wegrutschte und ausschied.

Für Weidle endete das Großereignis in Méribel also ohne das erhoffte Edelmetall. Dennoch stimmte sie die Abfahrt positiv. "Skifahrerisch war das wieder das, wo ich hin will. Es hat halt an diesem Tag nicht gereicht", sagte sie. Die Suche nach den Gründen ging zunächst weiter.