Weiterer Super-G am Freitag

Wechselnde Wetterverhältnisse hatten das Rennprogramm in La Thuile in den vergangenen Tagen durcheinander gewirbelt. Die geplante Abfahrt wurde abgesagt. Am Freitag findet noch ein weiterer Super-G statt.

Dann kann Aicher ihre starke Form erneut unter Beweis stellen. Spätestens mit ihren überzeugenden Leistungen bei der WM in Saalbach-Hinterglemm im Februar war sie in den Fokus gerückt. Nun gelangen ihr innerhalb von weniger als zwei Wochen zwei Weltcup-Siege in unterschiedlichen Disziplinen - erst in der Abfahrt, dann im kurvigeren Super-G.

Aicher sei im Speed-Bereich "schon länger gut drauf" gewesen, erklärte Bundestrainer Puelacher. Mittlerweile fahre sie auch die schwierigen Stellen besser, das sei "der Schlüssel zum Erfolg".