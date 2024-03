Ski nordisch: Klaebo gewinnt Langlauf-Klassiker am Holmenkollen

"Einfach unglaublich. Ich bin wahnsinnig stolz auf mich. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich, dass ich das so gerockt habe", sagte Hennig nach dem Kraftakt in der ARD. Der Sieg ging an Frida Karlsson aus Schweden, die sich mit einem Vorsprung von 1:19,3 Minuten vor ihrer Landsfrau Ebba Andersson durchsetzte. Es war für die Frauen das erste 50-Kilometer-Rennen in der klassischen Technik überhaupt.