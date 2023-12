Carl sah in dem Rennen über je zehn Kilometer in der klassischen und freien Technik zeitweise sogar so aus, als ob sie es auf das Podest schaffen könne. Dort standen am Ende die schwedische Siegerin Ebba Andersson sowie Jessie Diggins (USA) und Heidi Weng (Norwegen). Pia Fink holte auf Rang 18 ebenfalls Weltcup-Punkte.