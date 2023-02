Ski nordisch Langlauf-Teamchef würde WM-Medaille feiern

Der Teamsprint-Coup von Victoria Carl und Katharina Hennig, den ARD-Reporter Jens-Jörg Rieck brüllend mit den Worten "Hast denn Du die Pfanne heiß?" begleitete, war ein Meilenstein für den deutschen Langlauf. Und er soll helfen, den wegen Erfolglosigkeit in der Versenkung verschwundenen Sport wieder ins Rampenlicht zu führen.

"So etwas passiert in einem Leben einmal oder vielleicht zweimal, dann ist das Glück auf dieser Welt verbraucht", beschrieb Teamchef Schlickenrieder die Besonderheit des Ereignisses, das sich in der vergangenen Woche zum ersten Mal jährte. Nun sind Hennig, die sich seit der Tour de Ski 2023 auch Einzel-Weltcupsiegerin nennen darf, und das restliche Team im slowenischen Planica gefordert. Nach der Olympia-Flaute soll auch die WM-Flaute enden. Am Donnerstag stehen die ersten Entscheidungen im Sprint an - noch ohne die ganz großen deutschen Chancen.