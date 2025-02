Ski-WM Keine WM-Medaille: Ski-Hoffnung Aicher mit Startnummern-Pech

Nächster Dämpfer für Weidle-Winkelmann

Eine "Super-Leistung" von Aicher sei das gewesen, sagte Ex-Skistar Felix Neureuther als TV-Experte am ARD-Mikrofon. Auch Kira Weidle-Winkelmann, vor vier Jahren in Cortina d'Ampezzo noch WM-Zweite und diesmal an einem für sie weiteren enttäuschenden Tag in diesem Winter nur Zwölfte, lobte ihre junge Teamkollegin. Vielleicht wäre mit einer anderen Startnummer eine Medaille für Aicher drin gewesen, sagte die Starnbergerin.