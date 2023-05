Skiclub Todtnau Todtnauer Biathleten sehr erfolgreich

Ehrungen

Zehn Mitglieder wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt: Andreas Gnädinger-Harter, Helena Herrmann, Antonia Mink, Laura Wagner, David Riesterer, Thomas Schidlowski, Daniela van de Sand, Doris Wasmer-Mink, Max Wetzel und Rolf Wetzel.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Michael Asal, Berthold Kunz, Inge Kunz, Ingrid Lederle, Martina Oberle, Hermine Reinbacher, Thomas Reinbacher, Jürgen Schepputat und Michaela Steinebrunner.

Ganze 50 Jahre im Todtnauer Skiclub sind folgende Mitglieder: Michael Belstler, Thomas Bernauer, Harald Böhler, Hans Dummin, Sylke Henseleit, Ingo Löffelmann und Karl Ortlieb. Auf stolze 60 Jahre Mitgliedschaft blickten Georg Lehr und Heinz Römer zurück, die von Stefan Asal geehrt wurden.

Vorschau

Zahlreiche Termine stehen wieder auf dem Jahresprogramm des Todtnauer Skiclubs. Am 17. Juni findet die Hochgebirgswanderung im Gebiet Thurner See statt. Am 16. Juli beteiligt sich der Skiclub wieder am Ultra Bike Marathon. Das Vereinsfest in der Schlägelbachhütte wird am 17. September gefeiert, die Hurstaktion wird am 14. Oktober durchgeführt. Beim Brettlemarkt des Skiclubs am 18. November können die Bürger wieder ihre Wintersportausrüstung weiterverkaufen und neue Ausrüstung erwerben. Weitere Termine wie Rennen und Sportveranstaltungen werden vom Verein noch bekannt gegeben.