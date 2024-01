Skiflug-WM: Ex-Trainer Schuster: Wellinger wurde vom Talent zum Arbeiter

Wellinger hat 2018 in Pyeongchang in Südkorea Olympia-Gold im Einzel gewonnen, musste danach aber einige sportliche Rückschläge und einen Kreuzbandriss verkraften. In diesem Winter ist er zurück in der Weltspitze. Bei der Vierschanzentournee belegte er Gesamtrang zwei. "Er ist definitiv ein Kandidat für eine Medaille am Kulm", sagte Schuster. Wellinger ist neben Österreichs Stefan Kraft einer der Favoriten.