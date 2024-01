Skiflug-WM: Team-Bronze für Skispringer als Motivation

Den zuletzt formschwachen Geiger stimmte der versöhnliche Abschluss positiv: "Ich bin mal wieder ins schwerelose Gleiten gekommen. Da kann man Feeling und Emotionen auftanken", sagte der 30 Jahre alte Oberstdorfer. "Das war echt ein schöner und wichtiger Tag. Der Tag tut besser, als man vielleicht meinen möchte. An diese Punkte möchte ich anknüpfen." Die nächste Chance dazu haben er und seine Teamkollegen am Wochenende beim Heimweltcup in Willingen.