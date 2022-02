Skispringen Rang drei: Geiger und Co. im finnischen Lahti vorne dabei

Anders als bei der Vierschanzentournee (keine Zuschauer) und den Winterspielen (kaum Zuschauer) waren die Ränge in dem Traditionsort für Wintersportler gut gefüllt. "Das freut mich mega, dass so viele Leute da sind und wieder Stimmung da ist. Das ist schön", sagte Team-Weltmeister Eisenbichler, der Skispringen als "einen Kindheitstraum" bezeichnete. Teilweise war der Bayer am ARD-Mikrofon nur schwer zu verstehen, weil der Partysong "Who Let The Dogs Out" im Hintergrund so laut aus den Boxen dröhnte.