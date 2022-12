Skispringen Geiger wird Dritter in Titisee-Neustadt

Gut zweieinhalb Wochen vor dem Start der Vierschanzentournee in seiner Heimat Oberstdorf jubelte Geiger im verschneiten Titisee-Neustadt über Platz drei und damit den ersten Podestplatz für einen deutschen Springer in dieser Saison. Nach seinem Sprung auf 141,5 Meter im zweiten Durchgang brüllte er am Freitag seine ganze Freude nach schwierigen Wochen heraus.

Nicht mit Podest gerechnet

"Mit dem Podest habe ich nicht gerechnet", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF. "Wir sind sehr zufrieden. Wir haben mehr als unser Ziel erreicht." Nach den Plätzen 34, 17, 6, und 33 bei den ersten beiden Weltcup-Stationen soll der starke Auftritt im Schwarzwald der Start in wieder erfolgreichere Zeiten sein. "Karl hat sich wieder hingearbeitet. Er hat den letzten Sprung richtig gut getroffen", sagte Horngacher. Geiger musste sich am Freitag nur Lanisek und dem zweitplatzierten Dawid Kubacki geschlagen geben. Der Pole liegt im Gesamtweltcup weiter an der Spitze.