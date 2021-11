Skispringen "Gelb trage ich übrigens gerne": Topeinstand für Geiger

Für Geiger spricht eindeutig der Trend. Die vergangene Saison hatte er eindrucksvoll mit zwei Einzelsiegen in Planica, vier WM-Medaillen und weiteren Podestplätzen beim Fliegen und in Rumänien beendet. In die neue Saison ist er nun so gestartet, wie man es sich als Top-Athlet nur wünschen kann. "Das hat jetzt richtig Spaß gemacht", sagte Geiger, der quasi das ganze Wochenende grinste. Beim ersten Wochenende des Winters flankierten ihn seine Kollegen, deren Freude auch hinter den FFP2-Masken bestens zu sehen war.

Wellinger holt Weltcup-Punkte

Auch die Ergebnisse von Geigers Kumpel Markus Eisenbichler und Rückkehrer Stephan Leyhe machten dem Horngacher-Team Hoffnung. "Eisei" schaffte als Sechster und Achter zwei sehr ordentliche Resultate, für Leyhe sind nach einem Kreuzbandriss die Plätze 14 und zehn sowie die damit verbundenden Weltcup-Punkte schon ein Erfolg. "Das Fazit fällt gut aus. Ich würde sagen, ich habe mich von Sprung zu Sprung gesteigert. Ich bin mehr als zufrieden", sagte Leyhe. Olympiasieger Andreas Wellinger holte zum Abschluss des Wochenendes als 17. Weltcup-Punkte - erstmals seit 2019.

Für die Organisatoren weniger erfreulich war, dass es schon am ersten Weltcup-Wochenende positive Corona-Fälle gab. Bei einer kurzfristig einberufenen Testung wurde unter anderem ein deutscher Betreuer und zwei Springer aus Polen und den USA positiv getestet. Die Personen wurden isoliert, auf die Wettbewerbe hatten die Ausfälle keine große Auswirkung. Bundestrainer Horngacher sprach von einer "massiv schlechten Quarantäne", in der sich der deutsche Betreuer befinde. Mit den Russen sei "nicht leicht Kirschen essen", fügte der Coach an.

© dpa-infocom, dpa:211121-99-87916/5