Skispringen in Bischofshofen Das Tournee-Finale und seine besonderen Geschichten

TANDES BINDUNG: Der Zweikampf Stoch gegen Daniel-André Tande bestimmte 2016/17 die Vierschanzentournee - bis sich beim Norweger im letzten Wettbewerb ein Teil der Bindung löste. Tande verhindert einen Sturz, büßt aber massig Punkte ein und verliert den Gesamtsieg an Stoch. Beim norwegischen Herausforderer fließen Tränen.

ZWEI HANNAWALD-NACHFOLGER: In 49 Jahren vor und in 15 Jahren nach Sven Hannawald gab es bei der Tournee keinen Vierfachsieger. Stoch (2017/18) und der Japaner Ryoyu Kobayashi (2018/19) änderten dies und gesellten sich zum elitären Club. Als Stoch das Hannawald-Kunststück im Pongau wiederholte, eilte dieser in den Auslauf und herzte den Spitzenspringer aus Polen.

DEUTSCHE PODESTPLÄTZE IN SERIE: Einen Gesamtsieger hat Deutschland bei der Tournee seit 2002 nicht mehr gestellt, dafür jede Menge Podestplätze eingesammelt. In Severin Freund, Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler (alle Gesamtzweiter) sowie Stephan Leyhe und Karl Geiger (jeweils Gesamtdritter) standen in den vergangenen fünf Tournee-Jahren fünf verschiedene Springer in Bischofshofen auf dem Podest.

