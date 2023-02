Skispringen Nach Sturm und Corona: Party kehrt nach Willingen zurück

Geiger hofft auf erfolgreiches Comeback

Die deutschen Skispringer, in diesem Winter geplagt von Misserfolgen und Rückschlägen, blicken voller Vorfreude auf das lange Wochenende mit einem Mixed-Wettbewerb am Freitag (16.00 Uhr/ARD und Eurosport) und Einzelspringen für Frauen und Männer am Samstag und Sonntag. "Geile Schanze, geile Stimmung, gute Form: Drei Wettkämpfe mit voller Motivation, ich freu mich richtig auf Willingen!", sagte Olympiasieger Andreas Wellinger, der zuletzt der einzige deutsche Lichtblick war. Am Kulm in Bad Mitterndorf wurde der Bayer Vierter, eine Podest-Rückkehr nach über vier Jahren könnte in Willingen gelingen.