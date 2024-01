Nach Sprüngen auf 122 und 129,5 Meter musste sich die 27 Jahre alte Allgäuerin nur der Japanerin Yuki Ito geschlagen geben. Die Slowenin Nika Kriznar komplettierte als Dritte das Podium.

Schmid hatte sich nach der enttäuschenden Two-Nights-Tour mit Stationen in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf dazu entschlossen, die Wettbewerbe in Villach auszulassen und stattdessen einen Trainingsblock einzulegen. Für das Gastspiel in Japan ist sie nun wieder dabei. Am Samstag hatte sie sich mit Platz sieben in der erweiterten Weltspitze zurückgemeldet.