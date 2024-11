Skispringen Skispringer Paschke feiert zweiten Saisonsieg

"Ich bin zufrieden. Das Ergebnis heute war sehr gut, Pius wieder ausgezeichnet", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF. Es sei ein schwieriger Wettkampf gewesen. "Ich hoffe, dass er sich an das Gelbe Trikot gewöhnen kann. Es wird nicht immer so laufen, aber wir haben alles dafür gemacht, dass die Hochform so lange wie möglich anhält." Paschke hatte in der Vorwoche beim Weltcup-Auftakt in Lillehammer ein Einzelspringen sowie mit dem Mixed-Team gewonnen. Im zweiten Einzel war er Zweiter geworden.

Insgesamt sah der Bundestrainer deutliche Verbesserungen im Team. Andreas Wellinger, vorige Saison Zweiter der Vierschanzentournee und Dritter im Gesamtweltcup, wurde nach zweimal 141 Metern Fünfter. "Ich bin definitiv zufrieden. Die Sprünge waren viel, viel besser. Genauso können wir weitermachen", sagte der Olympiasieger von 2018. Der Erfolg von Paschke sei extrem wichtig fürs Team. "Pius macht seinen Job, er liefert einen Sprung nach dem nächsten ab. Sensationell", sagte Wellinger. Adrian Tittel wurde 24., Karl Geiger landete auf Rang 26.