Skurriler Antrag: Dienstwagen als Litfaßsäule

Sichtbarer werden

Bürgermeister Tobias Benz verpflichtete die Jungparlamentarier auf ihr Amt und dankte ihnen für ihre Bereitschaft, im Gremium mitzuarbeiten: „Man kann im Jupa wirklich etwas bewegen. Es lohnt sich daher, sich zu engagieren.“ In Bezug auf die geringe Wahlbeteiligung – sie war auf nur noch 9,7 Prozent gefallen (wir berichteten) –, gab der Bürgermeister seiner Hoffnung Ausdruck, dass dies bei künftigen Wahlen wieder werde.

Für mehr Sichtbarkeit des Jugendgremiums in der Öffentlichkeit – in der Schule über die SMV sowie in den Medien – sprachen sich in diesem Zusammenhang die Gemeinderätinnen Ulrike Ebi-Kuhn (CDU), Gertrud Wittek (FW), Katja Schäfer (SPD) und Annette Grether (Grüne) aus. Sie wohnten der konstituierenden Sitzung bei.