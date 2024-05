Sloweniens Radstar: Giro-Debüt, dann Double? Pogacar will Großes erreichen

Doch der oft favorisierte Slowene will von einem sicheren Triumph, der vielen Experten zufolge quasi schon vorher feststeht, nichts wissen. "Es ist nicht respektvoll gegenüber den anderen Fahrern. Es geht nicht nur um mich oder das UAE-Team", sagte der Ausnahmefahrer vor der ersten Etappe am Samstag mit Ziel in Turin.

Aktuell gibt es allerdings kaum jemanden, der Pogacar nicht als Sieger der "Trofeo Senza Fine" am 26. Mai in Rom ansieht. Selbst Zak Dempster, Sportdirektor von Pogacars Konkurrent Geraint Thomas, traute sich keine Majestätsbeleidigung zu. "Er ist wahrscheinlich in der Lage, jede Etappe des Giro zu gewinnen, auch die Sprint-Etappen, er könnte kreativ werden", sagte er dem Portal "Cycling Weekly" über Pogacar.