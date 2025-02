Snowboardcross: Auf den Spuren von Ottmar Hitzfeld und Sebastian Deisler

Ulbricht aktuell Sechster im Weltcup

Leon Ulbricht ist aktuell die Nummer eins im Team Germany. Das haben die guten Platzierungen in der bisherigen Weltcup-Saison bewiesen. „Ich kann es noch gar nicht so richtig fassen, was da im Weltcup abgeht“, freut sich Ulbricht auf die kommenden Rennen. Zunächst geht es für den Lörracher und sein Team in die Türkei, wo vom 28. Februar bis zum 1. März die nächste Weltcup-Veranstaltung auf dem Programm steht. Das Event findet in Erzurum statt. Erzurum liegt 1890 Meter hoch und ist mit etwa 750 000 Einwohnern die größte Stadt Ostanatoliens und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Erzurum im Osten der Türkei. Aktuell steht Leon Ulbricht in der Gesamtweltcup-Wertung auf dem sechsten Platz.