Snowboardcross: „Fokus ist der Weg zum Ziel“

Wenn ich an letzte Saison denke, bekomme ich immer noch Gänsehaut. Ich bin durch meine Vorbereitung ziemlich fit gestartet. Allerdings haben am Anfang der Saison viele kleine Details noch nicht gepasst. Es war nicht viel Zeit, das komplette Material zu testen. Genau das hat sich in den ersten Rennen gerächt. Hinzu kam eine kleine Verletzung, die den Rhythmus etwas unterbrochen hat. Um besser reinzukommen, bin ich dann ein Europacup-Rennen in Grassgehren gefahren. Von da an ging es dann leistungsmäßig steil bergauf. Beim Weltcup in Cervinia hatte ich noch etwas Pech und schied nach einem Crash im Viertelfinale frühzeitig aus. Dann ging es nach Spanien in die Sierra Nevada. Dort ist dann plötzlich alles wie am Schnürchen gelaufen. Das Material hat top gepasst, und ich war komplett fokussiert. Im nächsten Moment stand ich dann im großen Finale und hab das Ding im Fotofinish gewonnen. Ich habe es dann in Kanada beim Weltcup sogar nochmals auf das Podest geschafft. Im letzten Rennen der Saison, der Jugend-Weltmeisterschaft in Georgien, habe ich noch einmal alle Kräfte mobilisiert und habe den Pokal dort schließlich auch geholt. Die ganze Saison war mit richtig vielen „Passiert das jetzt wirklich?“- Momenten gespickt, sodass ich mich immer noch manchmal kneifen muss.