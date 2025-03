Snowboardcross: Leon Ulbricht nicht im Vollbesitz seiner Kräfte

Bei der Qualifikation am Freitag war noch alles okay. Ulbricht qualifizierte sich als Zwölfter locker für das erste Rennen am Samstag. Nicht im Vollbesitz seiner Kräfte reichte es für ihn immer noch bis ins Viertelfinale. Dort kam allerdings dann das Aus. Am Ende belegte der vor den Rennen in Gudauri in der Weltcup-Wertung an Position zwei notierte Ulbricht den zehnten Rang.

Dennoch war es unter dem Strich ein erfolgreicher erster Renntag für die deutsche Snowboardcross-Mannschaft: Mit Jana Fischer, Paul Berg und Leon Ulbricht fuhren gleich drei Athleten in die Top Ten, während Leon Beckhaus mit Platz elf das starke Mannschaftsergebnis abrundete.