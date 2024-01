Snowboardcross: Mit Schwung ins neue Jahr

In der Qualifikation am Donnerstag war Ulbricht dann nicht ganz so schnell unterwegs, landet am Ende auf dem 26. Rang. Die Wetterbedingungen waren durchaus widrig. „Es war heute nicht ganz einfach“, meinte Ulbricht nach der Qualifikation. Der Wind hat nicht immer in die Karten gespielt. Und die Sonneneinstrahlung sorgte dann auch noch für unterschiedlich schnelle Pistenverhältnisse. „Es hat dann trotzdem gereicht und ich bin richtig happy. Denn ich hatte noch zwei Fehler.“