Snowboardcross Nur acht besser als Ulbricht

Hoch konzentriert,aber nicht nervös

Ob er denn vor dem Start nervös gewesen sei, wollte Constanze Wagner vom Team Germany von Leon nach den Rennen wissen: „Hoch konzentriert bin ich schon gewesen, auch angespannt, aber ein Nervenbündel war ich nicht. Klar, das war schon ein Riesending. Ich habe meine Fähigkeiten in die Waagschale geworfen und mich in den Rennen durchgekämpft. Über das Ergebnis bin ich total happy. Denn in der Welt sind nur acht Snowboardcrosser besser als ich.“

Im Achtelfinale trumpfte der amtierende Junioren-Weltmeister vom SC Rötteln gewaltig auf. Nach einem eher durchwachsenen Start fuhr Ulbricht in seinem Lauf lange Zeit an vierter Position. Nach der Hälfte des Rennens arbeitete er sich auf Platz drei vor. Und dann spielte er seine Kondition auf dem letzten Drittel des Kurses aus. Ulbricht stürmte auch noch am bis dato führenden Österreicher und Olympiasieger Alessandro Hämmerle vorbei und gewann diesen Achtelfinallauf.