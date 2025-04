Snowboardcross: Sturz in der dritten Kurve

Damit endet eine intensive Weltcupsaison für die deutschen Snowboardcrosser. Leon Ulbricht kam nach seiner Erkrankung nicht mehr an seine herausragenden Leistungen zuvor heran. Für ihn ist es aber kein Beinbruch: „Ich weiß, was ich im Vollbesitz meiner Kräfte zu leisten vermag. Mein großes Ziel sind nun die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina. Da will ich es krachen lassen.“