Snowboardcross: Ulbricht feiert zweiten Weltcup-Sieg

Der Lörracher hat auf diese Chance gelauert. Was in dem jungen Deutschen steckt, wie gut er in Form ist, hat der Boardercrosser bereits im vergangenen Rennen in Cortina d’Ampezzo angedeutet. In Italien hat ein unverschuldeter Crash sein Rennen vorzeitig beendet. Im türkischen Erzurum ist er bis zum Schluss dabei - und fährt als Erster des großen Finals über die Ziellinie.

Im Viertelfinale entscheiden Millimeter

„Wahnsinn! Ich habe alles, was ich habe, in dieses Finale gelegt.“, schrie Ulbricht nach seinem Coup die Freude über seinen Weltcup-Sieg hinaus. „Im Training hatte ich meine Probleme mit der Startgeraden. Das hatte ich heute ab dem Viertelfinale im Griff – und ich konnte voll angreifen. Nach dem Ausscheiden in Cortina habe ich mir gesagt, dass es noch weitere Chancen in dieser Saison gibt. Aber eine Vorahnung hatte ich auf keinen Fall. Zu gewinnen ist so ein spezielles Gefühl…“