Snowboardcross: Ulbricht in der engeren Auswahl

Und ein Snowboarder steht in der engeren Auswahl: Sbx-Athlet Leon Ulbricht. Der 19-Jährige vom SC Rötteln hat im April dieses Jahres im georgischen Gudauri den Titel bei den Juniorenweltmeisterschaften gewonnen – und das bereits zum zweiten Mal. Auch 2022 nahm er die Goldmedaille mit nach Hause. Vergangenen Winter stand der Lörracher außerdem im Weltcup zum ersten Mal ganz oben und ein weiteres Mal auf dem Treppchen. Wer den Titel „Juniorsportler*in des Jahres“ mit nach Hause nehmen darf, entscheiden ausschließlich die Fans. Online kann man Leon Ulbricht bis Freitag, 8 November 2024, seine Stimme geben. Verkündet und geehrt wird der Gewinner am 9. November 2024 in Düsseldorf.