Snowboardcross: Ulbricht will es allen zeigen

Aus dem Windschatten ausscheren, Lücke ausspähen, überholen: Der klassische Martin Nörl-Move sitzt. So gesehen im Abschlusstraining am Pitztaler Gletscher (AUT) vergangene Woche. Trotzdem zeigt sich der zweifache Gesamtweltcupsieger vom DJK-SV Adlkofen wenige Tage vor Saisonstart nicht ganz zufrieden mit der eigenen Form: „Ich habe mich, was internationale Heats angeht, bisher im Training sehr zurückgehalten. Das Gefühl hat noch nicht ganz gestimmt. Wo ich wirklich stehe, sehen wir erst im Rennen“, verrät der 30-Jährige.

Die Saison der Boardercrosser startet am Wochenende in Les Deux Alpes (FRA) mit einem Einzelrennen (Qualifikation am Freitag, 1. Dezember, Finals am Samstag, 2. Dezember 2023) sowie einem Teamwettbewerb (Sonntag, 3. Dezember 2023).