Snowboardcross: Zwischen Leiden und Zuversicht

Trotz Verletzung ein Ort mit schönen Erinnerungen

Zwei Operationen, Reha, Wiederaufbau: In den vergangenen zwölf Monaten hat sich Nörl zurückgekämpft. Seit August steht der Vizeweltmeister von 2023 wieder auf dem Snowboard - und fühlt sich jetzt bereit für sein Comeback.

Nörl gibt sich zuvor entsprechend zurückhaltend: „Das Vertrauen in den Körper ist da. Es fühlt sich alles stabil an. Klar fehlt mir die Routine. Vor allem in den Heats gegen andere Athleten lasse ich mich leicht aus dem Konzept bringen. Deshalb bremse ich meine Erwartungshaltung in den ersten Rennen ein: Ich bin noch nicht wieder bei 100 Prozent. Das Ziel ist es, sich erstmal voll auf die Qualifikation zu konzentrieren.“

In Cervinia schließt sich nun der Kreis für Nörl. Abgesehen von seiner Verletzung im vergangenen Jahr verbindet der SNBGER-Athlet mit dem italienischen Wintersportort auch ausgesprochen schöne Erinnerungen. 2018 gewann er dort seinen ersten Weltcup, stand drei weitere Male auf dem Podest. So oft wie an keinem anderen Ort.