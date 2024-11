Snowboardsport: Leon Ulbricht „Athlete of the Year“

Folgen auf gute Nachrichten im Sommer, Erfolge im Winter? Diese Frage konnten die Verantwortlichen um Präsident Hölz sowie die Direktoren Andreas Scheid und Stefan Knirsch auf der Pressekonferenz von Snowboard Germany im Kultur- und Veranstaltungszentrum Backstage in München nicht final beantworten. Aber die Hausaufgaben für die anstehende Weltmeisterschaftssaison sind gemacht. „Uns ist es gelungen, mit dem Bau der Landing Bag-Anlage am Stützpunkt Berchtesgaden strukturell einen großen Schritt nach vorne zu machen. Die Eröffnung im September markiert eine neue Trainings-Ära für die Freestyle-Sportarten in Deutschland“, bringt es Hölz auf den Punkt.

Sportlich gesehen sind die Teams mitten in der Vorbereitung. In wenigen Wochen beginnt der Weltcupwinter. Highlight der anstehenden Saison: Die Weltmeisterschaften in St. Moritz (CH) vom 16. bis 30. März 2025.