Social Media Twitter unter Elon Musk: Ein halbes Jahr im Krisenmodus

Bei der jüngsten Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter wurde der Firmenwert nur noch halb so hoch angesetzt, wie Musk in einem BBC-Interview bestätigte. Zugleich behauptete er in einer E-Mail an die Belegschaft, Twitter könne irgendwann 250 Millionen Dollar wert sein. Die Andeutungen, der Dienst könne die Basis für eine Super-App nach dem Vorbild etwa von WeChat in China werden, gingen bisher aber nicht über bloße Gedankenspiele hinaus. Aktuell hofft Musk nach dem Umsatzeinbruch durch den Abgang von Werbekunden auf mehr Abo-Erlöse. Zahlen muss Twitter seit Verlassen der Börse nicht mehr nennen.

Musk hat Twitter verändert. Eine große Umwälzung mit noch ungewissen Folgen für die Glaubwürdigkeit der Plattform lief gerade an: Die blauen Symbole, die einst einen von Twitter einwandfrei verifizierten Account auswiesen, wurden entfernt. Die genauso aussehenden Häkchen tragen jetzt stattdessen Profile, deren Besitzer 9,52 Euro Abo-Gebühr bezahlen. Eine echte Verifizierung gibt es nicht - außer, dass eine Telefon-Nummer angegeben und bestätigt werden muss.