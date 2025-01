Social Media und Wahlkampf: Habeck fordert Musk zur Offenlegung von Algorithmus auf

Habeck fordert Offenlegung von Algorithmen

Wenn dem so wäre, dann hätte die AfD einen "geldwerten Vorteil; das wäre dann Parteieinfinanzierung, in diesem Fall wahrscheinlich illegale Parteienfinanzierung", fügte er hinzu. Es sei daher gut, dass die Bundestagsverwaltung nun eine Prüfung eingeleitet habe, um genau das herauszufinden. Auch unabhängig vom Bundestagswahlkampf müsse transparent gemacht werden, mit welcher Logik Programme funktionierten, die darüber entschieden, welche Inhalte von Internet-Plattformen verbreitet würden und was den Nutzern prominent angezeigt werde.

Der Tech-Milliardär Musk trifft sich an diesem Donnerstag online mit AfD-Chefin Alice Weidel. Auf X wollen beide am Abend (19.00 Uhr) unter anderem über das Thema Meinungsfreiheit sprechen, wie ein Sprecher Weidels mitgeteilt hatte.