Söldnertruppen Geschäft mit dem Krieg: Privatarmeen weltweit im Einsatz

Blackwater

Heute heißt das inzwischen umstrukturierte US-Unternehmen Constellis und hat nach eigenen Angaben in 45 Ländern etwa 20.000 Mitarbeiter. Blackwater operierte von 2003 an im Auftrag der US-Regierung im Irak-Krieg. Mitarbeiter sollen dort etwa an Folter-Verhören in US-Geheimgefängnissen beteiligt gewesen sein.

RSF

Im Sudan standen die Schnellen Einsatztruppen (Rapid Support Forces, RSF) lange eng an der Seite des Militärs. Schätzungen gehen von 70.000 bis 150.000 Kämpfern aus. Experten werfen ihnen schwere Menschenrechtsverletzungen und Menschenschmuggel vor. Seit Mitte April bekämpfen sich Armee und RSF in einem Machtkampf brutal.

Sadat Defense

Offiziell bietet das türkische Privatunternehmen Beratung, Logistik und Trainings in Fragen von Militär und Sicherheit an. Kritiker werfen ihm vor, für Präsident Recep Tayyip Erdogan verdeckte Operationen auszuführen. Es gibt Berichte, Sadat kämpfe etwa in Syrien und Libyen und sei an der Niederschlagung des Putschversuchs gegen Erdogan im Jahr 2016 beteiligt gewesen.

Teilweise geraten Sicherheitsfirmen also in Konflikt mit der Armee - wie jüngst in Russland. Doch die Wagner-Truppe ist nicht die einzige russische Privatarmee. Der staatliche Energieriese Gazprom ist mit mehreren privaten Militärfirmen aktiv. Weitere werden Experten zufolge von Oligarchen und Rohstoffkonzernen finanziert - offiziell oft als Wachfirmen für strategisch wichtige Objekte.