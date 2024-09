Software: Umfrage: Viele Beschäftigte offen für KI - aber auch Sorgen

85 Prozent der Befragten, in deren Unternehmen KI-Einsatz bereits gängig ist, gaben an, dass sie Aufgaben dank solcher Anwendungen schneller erledigen können. 83 Prozent berichteten zudem von einer höheren Kreativität, wenn sie Inhalte mit KI erstellen. Am häufigsten kommen die Technologien der Umfrage zufolge in den Unternehmen bei der Texterstellung (43 Prozent) und bei Übersetzungen (38 Prozent)zum Einsatz. Jeweils ein knappes Drittel (32 Prozent) bedient sich für Rechercheaufgaben, im Kundensupport oder bei der Beantwortung von E-Mails Künstlicher Intelligenz. Und etwa jedes vierte Unternehmen wendet KI-Tools an, um Berichte zu erstellen oder Social-Media-Kanäle zu managen.

PwC-Experte: Mittelstand noch zurückhaltend

Hendrik Reese, KI-Experte bei PwC, sprach von einer rasanten Entwicklung. Dass fast jedes zweite Unternehmen solche Anwendungen nutze, bedeute im Umkehrschluss allerdings auch, "dass die andere Hälfte viele Potenziale für mehr Effizienz oder digitale Geschäftsmodelle noch nicht hebt". Zurückhaltend zeige sich bisher der Mittelstand. "Hier sind KI-Lösungen oft erst punktuell implementiert", ergänzte Uwe Rittmann, der den Bereich Familienunternehmen und Mittelstand bei PwC Deutschland leitet. Auch bei diesen Unternehmen sei das Interesse an KI aber grundsätzlich hoch.