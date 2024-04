Sommer 2024 Wie der Vokuhila ein Comeback feiert

Ein Haarschnitt als Bruch von Gender-Klischees

Als englischen Ausdruck gibt es für den Vokuhila die Beschreibung "Business in the front, party in the back" - frei übersetzt also: vorne seriös, hinten Halligalli. Es könne aber auch gesagt werden "Man in the front, woman in the back", meinte die "NZZ". "Das Spiel mit den Geschlechterrollen ist vielleicht das Spannendste und auch Zeitgeistigste am Vokuhila. Und das war es sicher auch, was David Bowie so an ihm gefallen hat."

Das Revival in jüngster Zeit war anfangs eher nur ein behaupteter Trend auf Laufstegen von Marken wie Gucci oder Off-White. Stylist Guido Palau ließ Models schon vor rund zehn Jahren bei Modenschauen von Marc Jacobs mit Vokuhila auftreten. In den letzten Jahren wurde er dann tatsächlich zum Hipster-Phänomen und einer häufigeren Erscheinung. Als jetzt 2024 bei Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben erstmals Männer mitmachen durften, trugen mit Maximilian und Yanik gleich zwei der Anwärter einen Mullet.

Vokuhila bedeutet nicht mehr Igelschnitt mit Nackenmatte

"Wir haben Vokuhila-Varianten jetzt schon ein paarmal bei unseren Trendlooks-Kollektionen dabei gehabt - bei Damen wie bei Herren", sagt Antonio Weinitschke, Art Director beim Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks. "Doch bevor sich eine Mode so richtig durchsetzt, braucht es immer seine Zeit, das dauert ein paar Jahre." Wenn er ästhetisch gemacht sei, sei gegen einen Mullet überhaupt nichts einzuwenden, findet der Experte.

Weinitschke betont, dass der heutige Mullet nicht so aussehe wie der Vokuhila der 80er. Bei den Herren seien die Schnitte in ihren Verbindungen wesentlich weicher, hätten hinten keine extreme Überlänge, die Seiten seien aber kurz, nahezu rasiert. "Damals war das ja meistens oben so ein Stehhaarschnitt, der Rest war dann lang runter im Nacken", sagt der Friseurmeister aus Aachen. "Heute werden die Haare eher gleichmäßiger gestuft und das Ganze wird flacher und breitflächiger getragen, also nicht mit so einem Stehkopf."