Sommer in Lörrach: Lauffenmühle: Von der Industriebrache zum Zukunftsquartier

Die Führungen

Von Juni bis September werden Führungen geboten, die sich wichtigen Themen der Areal-Entwicklung widmen. Die erste Führung wird Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić am Samstag, 28. Juni, um 16 Uhr begleiten. Zudem werden die Projektleiter Alexander Nöltner und Burkhard Jorg sowie Stadtplanerin Rina Gashi, Fachbereichsleiter Klaus Dullisch (Tiefbau), Architekt Jorge Martin-Cano (Hochbau) und Historiker Hubert Bernnat Führungen begleiten.

Der Vortragsabend

Ein Höhepunkt der Veranstaltungsreihe ist ein Vortragsabend am Freitag, 27. Juni, der in die bundesweite Initiative „WIA – Women in Architecture“ eingebunden ist. Dabei werden Neuhöfer-Avdić und weitere Akteure zentrale Projekte der Stadt vorstellen – insbesondere die Anforderungen für die nachhaltige Umgestaltung dieses Areals.