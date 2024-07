Sommeraktion der Bibliothek: Den Spaß am Lesen vermitteln

Die landesweite Aktion hat zum Ziel, die Sommerferien als Lesezeit zu etablieren, Spaß am Lesen zu vermitteln und spielerisch die Lese- und Sprachfähigkeit der Kinder zu fördern. „Wir freuen uns, den Leseclub auch dieses Jahr wieder anbieten zu können und hoffen, dass wieder viele Kinder Spaß an der Aktion haben“, wird die Bibliotheksleiterin Katja Benkler in einer Mitteilung der Stadt zitiert.