Sommerempfang des THW Lörrach: Bei Fest an spektakulären Unfall erinnert

Lang übernahm den Vorsitz im THW Lörrach, als dieses in einer Krise gewesen sei. Und nun wurde er durch seinen Vorgesetzten Christian Leuchter, dem Leiter der Regionalstelle des THW in Freiburg, überraschend ausgezeichnet, weil er das THW Lörrach aus seinem Tief wieder zum Aufblühen brachte. Weitere Auszeichnungen gingen an Stefan Sütterlin für seinen Auslandseinsatz in Polen für die Ukraine (Fahrt mit dem Lastwagen bis an die Grenze) und an Luca Padovan, geehrt für zehn Jahre Mitgliedschaft.

Nach dem Vortrag von Lang zur Lage des THW Lörrach ging sein Kollege Zugführer Nikolas Schrieder auf die Gerätschaften ein, die im Hof aufgestellte waren, um die Aufgaben des THW Lörrach darzustellen. Darunter war auch ein zweites Schiff, was über den THW-Standard hinausgeht. Lang und sein hauptamtlich tätiger Kollege Porsche betonten schon im Vorfeld zum eigentlichen Sommerempfang, wie wichtig es sei, dass sich viele ehrenamtlich betätigen, um Menschen in Not und Gefahr zu helfen.