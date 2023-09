Sommerferien in Grenzach-Wyhlen Film handelt von besonderen Geisterjägern

Vorstellung im Herbst

Auftakt des Projekts war am Montag im Jugendhaus in Wyhlen, wo sich zwölf Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren versammelten, um von Müller und seiner Assistentin Anna Wendel, selbst schauspielerisch ein „Tausendsassa“, in die Materie eingeführt zu werden. Beim Film selbst handelt es sich um einen lustigen, jugendgerechten Stoff. Unter dem Titel „Die Welt ist dumm, gemein und schlecht“ soll das Werk im Oktober oder November einem breiten Publikum vorgestellt werden. Bis es jedoch so weit ist, finden in dieser Woche zunächst die Dreharbeiten rund um das Jugendhaus in Wyhlen und rund um die Grillhütte am Fuchshaldenweg statt.

Zum Inhalt des Films verriet Regisseur Tom Müller, dass es um Geisterjäger geht. Als sich die Geisterjäger darüber bewusst wurden, dass es keine Geister gibt, engagierten sie einfach andere Geister, um die Mitmenschen in Angst und Schrecken zu versetzen und um Geschäfte zu machen. Mit von der Partie ist auch ein Hausmeister, gespielt vom Leiter des Jugendreferats Christoph Richter, dessen Gehirn die Geister fressen wollen.