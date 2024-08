Sommerkirche: Klimawandel und die Folgen für uns Menschen

Zusammen mit Christoph Hövels, einem früheren Ältesten der Matthäusgemeinde, markiert Pfarrerin Mauvais über die Lesung von sechs Stellen aus dem 637 Seiten-Buch die genannten Figuren Michail, Karin und Eva: Michail, der Zoologe im 19. Jahrhundert, will für seinen Zoo in St. Petersburg Wildpferde in der Mongolei besorgen und sie so als Art retten. Bei der Tierärztin aus Berlin geht es andersherum: Karin, die Figur unserer Gegenwart, will gleichfalls Wildpferde retten indem sie solche in der Mongolei auswildert.

Nach meditativer Musik, gespielt von Kantor Herbert Deininger, lasen Mauvais und Hövels Eindrucksvolles zu Eva, der Hauptprotagonistin des Buches, vor: Eva und ihre Tochter bekommen von der nach Norden wandernden Louise, die so der Not im Klimawandel entkommen will, Besuch. Louise erzählt Eva Erschütterndes vom Tod aller ihrer Angehörigen durch Verdursten.

Die Predigt

Die Lesungen zeigten auch, was Mauvais meinte: Im Buch gehe es eher um „Schwarzbrot…als Softeis“. Aber es sei gerade diese Zukunftsgeschichte mit Eva, die sie besonders anspreche. Passend predigte die Pfarrerin: „Der Roman…fasziniert und erschreckt mich zugleich“.